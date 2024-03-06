2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد . وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية نحو 151550 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 145100 دينارا مقابل 100 دولار. بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد نحو 152500 دينارا ، فيما بلغ […]

ظهرت المقالة ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في العراق أولاً على ايرث نيوز.