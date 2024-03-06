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ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في العراق

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد . وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية نحو 151550 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 145100 دينارا مقابل 100 دولار. بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد نحو 152500 دينارا ، فيما بلغ […]

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