النيران تلتهم منزلا بالكامل مما أسفر عن اصابة افراد اسرة بحروق متفاوتة شمال اربيل (صور)

2024-03-06 11:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مديرية الدفاع المدني في ادارة منطقة "سوران" المستقلة شمال محافظة اربيل، يوم الأربعاء، باندلاع حريق بمنزل مما اسفر عن اصابة اشخاص من اسرة واحدة بجروح متفاوتة في قضاء "ديانا".

وقالت المديرية في بيان، إنها تلقت بلاغاً فجر اليوم باحتراق منزل في قرية ديلزيان التابعة لقضاء "ديانا"، وبعد إخطار فريق الاطفاء التابع لمركز الدفاع المدني في القضاء توجه إلى مكان الحادث، ولكن للأسف احتراق المنزل بالكامل.

ووفقا لتقرير الفريق، فإن الحادث وقع بسبب الإهمال في فتح فوهة الغاز في طباع المنزل.

وأشار البيان إلى اصابة أربعة من أفراد الأسرة التي تقطن المنزل بجروح متفاوتة، وأصيب أحد أفراد الأسرة بحروق بالغة، كما لحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.