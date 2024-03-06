احتجاجات لأصحاب المحال التجارية في السليمانية.. صور

2024-03-06 11:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أصحاب المحال التجارية في مدينة السليمانية، اليوم الأربعاء، أمام الحديقة العامة وسط المدنية، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات "المخالفة للقوانين".

وقال قادر جلال ممثل جمعية أصحاب المحال، لوكالة شفق نيوز، إن البرلمان الكوردستاني أصدر أوامر وتعليمات خاصة بزيادة الإيجارات على أصحاب المحال والمتضمنة ضرورة الاتفاق بين الطرفين على زيادة لا تتجاوز 20٪ بعد مرور سنة على الأقل وبعد إنذار مسبق.

وأضاف، أن ما يجري الآن هو أن بعض القضاة في بعض المحاكم يأمر بزيادة الإيجارات بنسبة تتجاوز 100٪ او حتى 150٪، وهذا مخالف للقوانين والتعليمات الصادرة من برلمان الإقليم.

وبين، أن هذه المشكلة تواجه نحو أربعة آلاف صاحب محل، وبالخصوص من يدفع ما يسمى بـ (سرقفلية)، مشيرا إلى أن بدل الإيجارات في بعض المحال التي كانت مثل 400 الف الآن أصحاب الأملاك يريدون أن يوصلوا بدل الإيجار لـ 800 الف أو مليون دينار، وهذا مجحف بحق أصحاب المحال خصوصا في فترة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمة المالية.

وحذر قادر، من ما أسماه بالمشاكل الاجتماعية التي قد تترتب بين أصحاب المحال وأصحاب الأملاك مطالبا من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومطالبين من القضاة تنفيذ تعليمات برلمان كوردستان بهذا الصدد.