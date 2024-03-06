هي الأولى في العراق.. الإعمار تتخذ إجراءات لخفض أسعار العقارات

2024-03-06 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، وفيما أشارت الى أن قروضاً ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، حددت نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبيناً أن "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة الى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".

وأضاف، أن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪-25٪؜ "، لافتاً الى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".

وأشار الى أن" الوزارة تسعى الى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪؜ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".

ولفت الى أن "موضوع التوزيع بشكل دقيق أخذ بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات".