اليوم.. ديربي ملتهب يجمع الأنيق والنوارس بدوري نجوم العراق

2024-03-06 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء مواجهة الديربي بين الزوراء والطلبة في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم.ويتطلع النوارس الى تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج المخيبة لأنصاره، آخرها الخسارة أمام زاخو في الجولة السابقة بهدف واحد مقابل لا شيء، بغية الارتقاء للمربع الذهبي، وغاب الانتصار عنه للمباراة السادسة توالياً، ولذلك فإنه يأمل أن يكون لقاء اليوم بوابة لتعويض إخفاقاته والحفاظ على ماء وجهه في المسابقة، بعدما تبخرت آماله بإحراز اللقب، عطفاً على فارق النقاط مع القوة الجوية المتصدر.من جهته يدخل الأنيق اللقاء والأمل يحدوه بتقديم الأداء المثالي الذي يؤهله لاجتياز منافسه، وتعويض مباراته السابقة والذي تعثر بها أمام الحدود بهدف نظيف، وبالتالي فإن الديربي سيكون بمثابة الفرصة المناسبة لكتيبة المدرب أحمد صلاح، من أجل استعادة التوازن والتقدم في سلم الترتيب.ومن المقرر أن يقود المواجهة طاقم تحكيمي سعودي مؤلف من حكم الساحة خالد الطريس ويساعده الثنائي محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري.