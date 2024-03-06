المالية تقرر إيقاف استيفاء السلف والاقساط بشركات التأمين

2024-03-06 12:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة المالية ،اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض في المصارف والاقساط التأمينية في شركات التأمين.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم": "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي ولقرب حلول شهر رمضان تقرر ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف التابعة لوزارة المالية وايقاف استقطاع الاقساط التأمينية عن السلف والقروض في شركات التأمين على ان يستأنف الاستقطاع بعد عيد الفطر".

واضاف، البيان ان "هذه المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين من القروض والسلف الحكومية ومراعاة الظرف المعيشي لموظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الحاجة الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل".