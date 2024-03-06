جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان يتاجر بالقطع الأثرية

2024-03-06 12:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".