الانبار والنجف .. السجن لمسؤول تلاعب برواتب وهمية لضحايا الإرهاب والمؤبد لتجاري مخدرات

2024-03-06 12:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المدان اقدم مع متهمين آخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب"، لافتاً الى انه "كان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد".

لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

الى ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأنه "ضبط بحوزته 262 غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جهته أفاد مصدر قضائي بأن جنايات النجف أصدرت الحكم بالسجن المؤبد و فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون دينار بحق مدان اقدم على نقل مادة الكريستال من محافظة البصرة الى النجف من اجل الاتجار بها.

وكذلك أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".