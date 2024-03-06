2024-03-06 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تشكيل هيئة مؤقتة جديدة للنادي. وقال مصدر لـ”ايرث نيوز” إن “اللجنة الأولمبية قررت حل الهيئة المؤقتة الثالثة لنادي الطلبة وتشكيل هيئة أخرى رابعة يستمر عملها 3 أشهر فقط وبعدها تجرى الانتخابات لإدارة جديدة تقود النادي لأربع سنوات مقبلة”. وأضاف أن “الهيئة المؤقتة الجديدة تألفت من: صلاح الفتلاوي رئيساً، […]

ظهرت المقالة رسمياً.. تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الطلبة أولاً على ايرث نيوز.