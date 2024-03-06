2024-03-06 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتحار شخص بإسلوب إطلاق النار على نفسه واعتقال آخر من “ارباب السوابق” في محافظة بغداد. وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “شخصًا من ارباب السوابق يستقل دراجة نارية اقدم على رمي رمانة يدوية على دار مواطن نتيجة خلافات عشائرية في شارع فلسطين”. وأضاف، انه “تم تطويق مكان الحادث […]

ظهرت المقالة بغداد: اعتقال شخص من “ارباب السوابق وانتحار اخر باطلاق النار على نفسه أولاً على ايرث نيوز.