صدور أمر القاء قبض بحق قائد شرطة البصرة السابق

2024-03-06 13:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، صدور أمر بالقاء قبض بحق قائد شرطة محافظة البصرة السابق اللواء قاسم راشد.

وقال الخزعلي في تدوينة عبر منصة (اكس) وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "احمد شایع مازال هو ومن هربه خارج القضبان، بالاضافة الى مصالح احمد شايع ومن يحميه في مشاريع الفاو مازالت قائمه".

واضاف، "تم صدور امر قبض بحق قائد الشرطة لعدم حضوره للمحكمة"، لافتاً الى أن " نور زهير ثبت عليه 4 ترليون شافطهن ومازال طليقا"، مبيناً أن "النائب هادي السلامي النزيه المخلص في الحبس".

وختم بالقول "شنو صاير منو يلعب بالعدادات".





وأفاد مصدر امني، يوم السبت الماضي، بتكليف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة خلفًا للقائد السابق اللواء قاسم راشد".

ويذكر ان مجلس محافظة البصرة، قد اقترح على وزير الداخلية بشان حصول الموافقة على احد اسماء المرشحين لشغل منصب قائد شرطة المحافظة، وهم: اللواء علي محسن مشاري، واللواء عدنان عبد الرضا ياسين والعميد لطيف عبد الرضا لطيف.



