2024-03-06 13:12:11 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، فيما أشارت الى أن قروضاً ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته منصة “ايشان”: إن “المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من […]

ظهرت المقالة الإعمار تكشف عن نسبة الحكومة من المدن السكنية الجديدة أولاً على Eishan.