رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الكهرباء منع التجاوزات على الشبكة الوطنية

2024-03-06 13:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل التنسيق المشترك لمنع التجاوزات على الشبكة الوطنية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أستقبل اليوم الاربعاء، وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث التنسيق بين القضاء والوزارة، في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية".