مجلس محافظة ميسان يحدد تسعيرة أمبير المولدات للشهر الحالي

2024-03-06 13:24:02 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عن تحديد تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية للشهر الحالي.وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة ميسان حدد سعر الأمبير الواحد بـ 4000 دينار خلال الشهر الحالي".وأضاف أنه "تم تأمين الوقود المدعوم لأصحاب المولدات الأهلية".