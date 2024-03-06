زيدان ووزير الكهرباء يبحثان التنسيق في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية

2024-03-06 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، التنسيق في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين القضاء والوزارة في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية".