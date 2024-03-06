2024-03-06 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، تسجيل محاكم التحقيق (4962) ألف حالة عنف اسري خلال العام الماضي، فيما تم تسجيل (210) حالة انتحار واتجار بالبشر. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “محاكم التحقيق في الرصافة سجلت (4962) حالة تعنيف ضد كبار السن واطفال […]

ظهرت المقالة تحقيق الرصافة تعلن تسجيل اكثر من 4 الاف حالة عنف اسري و171 حالة اتجار بالبشر أولاً على ايرث نيوز.