2024-03-06 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الاربعاء، إن 30717 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 72156، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان تابعته” ايرث نيوز” أن “86 فلسطينيا استشهدوا واصيب 113 خلال الـ24 ساعة الماضية”. وبالتوازي، تستمر مفاوضات متعثرة هادفة إلى إقرار وقت لإطلاق […]

ظهرت المقالة 30717 شهيداً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أولاً على ايرث نيوز.