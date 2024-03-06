2024-03-06 13:54:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن إطلاق العمل بسندات تمليك شقق مدينة بسماية (سند طابو) كأول مجمع استثماري للسكن العمودي في العراق، يمنح السندات. وقال مسؤول مكتب متابعة بسماية ضرغام العلي في بيان تلقته ورد لمنصة “إيشان”: إن “مكتب متابعة بسماية الكائن في (B2) بدأ باستقبال المواطنين لإكمال إجراءات منحهم سند الملكية عبر […]

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للاستثمار تطلق سندات التمليك لشقق مدينة بسماية السكنية أولاً على Eishan.