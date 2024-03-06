2024-03-06 14:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت بلدية الموصل، يوم الأربعاء، انها تعالج التخسفات التي ظهرت ضمن مشروع الاكساء قرب الحلواني الممتد من مجسر حاملة الجرار، مشيرة إلى أن المشروع قيد التنفيذ ولم تسلم حتى الآن، ويأتي ذلك عقب انتقادات حول ظهور تخسفات في الشارع بعد شهر من افتتاحه.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن كوادر البلدية باشرت بإصلاح مشاكل التخسفات في طريق شارع الحلواني قرب مجسر حاملة الجرار بالجانب الأيسر للمدينة.

وأوضح أن شارع الحلواني ما يزال قيد التنفيذ وظهرت المشكلة فيه، مؤكدا أن المشكلة تعالج حاليا قبل انتهاء العمل وتسليم الشارع بشكل نهائي.

وتابع الحبو، بالقول ان التخسفات التي ظهرت هي ضمن شارع الحلواني، و بمعزل عن حاملة الجرار لافتا الى ان هناك تسريبا ضمن المشروع الذي ينفذ وتجري معالجته.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتخسفات شارع الحلواني قرب مجسر حاملة الجرار بالموصل والذي افتتح قبل شهر من الآن، فيما عبر رواد مواقع التواصل عن استيائهم جراء ظهور هكذا نخسفات في مشاريع لم يمضِ عليها إلا شهر.