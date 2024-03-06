في رصافة بغداد.. 4962 حالة عنف أسري و 210 انتحار واتجار بالبشر خلال عام

2024-03-06 14:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، يوم الأربعاء، عن تسجيل محاكم التحقيق 4962 الف حالة عنف اسري، فيما تم تسجيل 210 حالات انتحار واتجار بالبشر، خلال العام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "محاكم التحقيق في الرصافة سجلت 4962 حالة تعنيف ضد كبار السن واطفال ونساء وكانت مقسمة على 177 حالة ضد الاطفال حيث كان اعلى معدل لها في شهر ايلول بواقع 27 حالة، فيما تم تسجيل حالات تعنيف ضد النساء أذ بلغت 4165 حالة مسجلة وكان اعلى معدل لها خلال شهر أب بواقع 445 حالة".

واشار الى ان "620 حالة تعنيف ضد كبار السن سجلتها محكمة التحقيق وكان اعلى معدل لها خلال شهر كانون الأول بواقع 70 حالة".

وأضاف أن "المحكمة ذاتها سجلت 40 حالة انتحار بواقع 24 للذكور و16 للإناث"، لافتاً الى انه "تم تسجيل 171 حالة اتجار بالبشر كانت مقسمة على 94 من الذكور و77 اناثا خلال عام 2023".