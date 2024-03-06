الشرطة يحقق لقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية للشباب

2024-03-06 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق نادي الشرطة لقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية للشباب التي اختتمت في قاعةِ مجمع ملعب الشعب الدوليّ ببغداد بمشاركةِ عددٍ كبيرٍ من الفرق يمثلون مختلفَ أندية العراق.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" فريق الشرطة ظفر باللقب بعد أن جمع "200" نقطة، فيما جاء ممثلُ محافظة كركوك نادي الثورة ثانياً برصيد "147" نقطة، حيث حققَ أبناء القيثارة ستة أوسمة ذهبية مع وسامين فضيين، ومثلهما من البرونز ".ونقل البيان عن مدربُ القيثارة رشيد خالد قوله : إن "هذا الإنجاز جاءَ من خلال دعم الإدارةِ المتواصل، والمتابعة الحثيثة التي لولاها لما حصدنا اللقب"، مبيناً أن" حصولَ أبناء القيثارة الخضراء على 10 أوسمة ملونة بكل جدارةٍ واستحقاقٍ أتى لما قدّمه اللاعبون من مستوياتٍ عاليةٍ في منافساتِ المصارعة الرومانية، وأننا نتطلعُ إلى تقديمِ الأفضل في الاستحقاقاتِ المُقبلة".