2024-03-06 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدّت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نادي الشرقاط خاسراً 0-3 أمام نادي الناصرية في مباراتهما التي جرت بتاريخ 22 كانون الأول 2023.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة اجتمعت بمقر الاتحاد لمناقشةِ مراجعة قرار نادي الناصرية حسب كتابهم بالعدد (60) المؤرخ (4/3/2024)، ومضمونه بأن لجنتنا سبق أن أصدرت قرارها بالعدد (12) المؤرخ (7/2/2024) والقاضي بردّ اعتراض نادي الناصرية الذي يخص مشاركةَ لاعب نادي الشرقاط (طاهر علي حسين)، وحيث أن لجنتنا أصدرت قراراً بالعدد (25) المؤرخ (4/3/2024)، ومضمونه خسارة نادي الشرقاط (0-3) في مباراته مع نادي الكرمة مع حرمان اللاعب في أعلاه من اللعب لنهاية الموسم بسبب عدم إرفاق استغناء آخر نادٍ لعب فيه في أنظمةِ الاتحاد، حيث أوجبت التعليمات إرفاقَ الاستغناء من ناديي سامراء و الحويجة في النظام، وهذه مخالفة واضحة وصريحة".

واضاف البيان، "استناداً لأحكامِ المادة (133) فقرة (1) من لائحةِ الانضباط والتي تنص (في حالة ظهور أدلة جديدة في أي قضية يجوز مراجعة القرارات بناءً على طلب أحد أطراف القضية أو الاتحاد بشرط أن تكون الأدلة والوثائق الجديدة موثرةً في القضية) ، عليه لا مانع من قبول مراجعة القرار في أعلاه، وحيث ظهرت للجنة أدلة جديدة بعد إصدار قرارنا بالعدد (35) بعد مفاتحة قسم نظام التسجيل في الاتحاد المركزي لكرة القدم".

وتابع البيان، "ثبت للجنة وحسب إجابتهم أن اللاعب مسجل في كشوفات نادي الشرقاط والذي ينشط في الدوري الممتاز للموسم (2023/2024)، وبعد العودة إلى النظام fifa connect تبين بأن اللاعب كان مسجلاً مع نادي سامراء، وتمّ طلب انتقاله من النادي المذكور وحسب الاستغناء الصادر من نادي سامراء و المرفق نسخة منه بالعدد (49) بتاريخ (13/1/2022) وقد تبين بأن اللاعب كان قد انتقل الى نادي الحويجة قبل أن ينتقل الى نادي الشرقاط، وبما أن نادي الحويجة لم يكن مسجلا في أنظمة الاتحاد في الموسم الماضي (2022/2023)، فيجب طلب اللاعب من نادي سامراء بضرورةِ إرفاق الاستغناء من ناديي سامراء و الحويجة في النظام".

وأوضحت اللجنة، أنه "وحسب تعليمات التسجيل يجب أن يرفق استغناء آخر نادٍ لعب له اللاعب في أنظمة الاتحاد، وبعد العودة الى نظام fifa connect تبين بأن نادي الشرقاط لم يرفق آخر استغناء اللاعب، و المرفوع هو استغناء نادي سامراء فقط، وعليه يكون نادي الشرقاط قد وقع في مخالفة واضحة وصريحة، و ذلك بعدم إرفاقه استغناء اللاعب (طاهر علي حسين) من نادي الحويجة في نظام الاتحاد العراقي لكرة القدم، و بهذا تكون اللجنةُ ملزمة باتباع ما ورد في نظام التسجيل fifa connect".

وختمت اللجنة بالقول، "لكل ما تقدم قررت اللجنة عدّ نادي الشرقاط خاسرا (0-3) أمام نادي الناصرية في مباراتهم التي جرت بتاريخ (22/12/2023) التي جرت في ملعب الشرقاط استناداً لأحكام المادة (6/ط) من لائحة الانضباط، وحرمان اللاعب ( طاهر علي حسين ) من المشاركةِ في اللعب حتى نهاية الموسم الحالي (2023/2024)"، مشيرة الى ان " القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".