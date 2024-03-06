2024-03-06 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة كأكبر دولة عربية متعاقدة مع لاعبي كرة القدم، خلال خمس السنوات الماضية من 2019 الى 2023، وذلك حسب تقارير رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأطلعت وكالة شفق نيوز، على تقارير "فيفا" والتي أفادت، بأن السعودية جاءت أولاً في قائمة الأكثر استقطاباً للاعبين حيث بلغ عددهم ألف و503 لاعبين، فيما جاءت الإمارات ثانيا بعدد 825 لاعباً، فيما احتل العراق المرتبة الثالثة بعدد 674 لاعباً.

وبينت التقارير، أن "تونس جاءت رابعا بعدد 593 لاعباً، فيما احتلت المغرب المرتبة الخامسة بعدد 570 لاعباً".