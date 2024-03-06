2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعداً حاسماً لعودة لاعب المنتخب الأولمبي والطلبة حسين لاوندي إلى الملاعب. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يتابع باهتمامٍ بالغٍ، الحالةَ الصحيّة للاعب حسين عبدالله لاوندي بشكلٍ يومي من خلال اتصاله المُباشر مع طبيبه المُختصِ في مستشفى غازي الحريري علي الشالجي”. […]

ظهرت المقالة يوم حاسم لتحديد موعد عودة لاوندي إلى الملاعب أولاً على ايرث نيوز.