2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاربعاء، من تنفيذ عمليَّات ضبط لمُتَّهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلاً عن رصد هدر أكثر من أربعمائة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت […]

ظهرت المقالة النزاهـة تضبط متهمين بالرشـوة والتلاعـب وهدر (426) مليون دينار في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.