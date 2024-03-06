2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، أنه أبلغ الكتل السياسية بترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى، فيما أشار الى انه استحقاق لائتلاف دولة القانون. وقال الامين العام للإطار عباس العامري في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “بعد اجتماعنا مساء الامس، أبلغنا جميع الكتل السياسية بأن محافظة ديالى استحقاق دولة القانون”. وتابع أن “مرشحها لمنصب […]

ظهرت المقالة الإطار: محافظ ديالى استحاق دولة القانون.. ومرشحنا وضاح التميمي أولاً على ايرث نيوز.