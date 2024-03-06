2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجّه وزير الزراعة عباس جبر المالكي اليوم الأربعاء رسالة اطمئنان الى ابناء الشعب العراقي بخصوص الباخرة الكويتية المحملة بتسعة عشر الف رأس من الماشية قادمة من البرازيل الى العراق. وذكر بيان للوزير تلقته ايرث نيوز، “نطمأن ابناء الشعب العراقي بخلو الباخرة الكويت المحمّلة بتسعة عشر الف رأس من الماشية قادمة من البرازيل الى […]

ظهرت المقالة الزراعة تطمئن بشأن سلامة المواشي في الباخرة “الكويت” أولاً على ايرث نيوز.