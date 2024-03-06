اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة

رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة

رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة
رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة
2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته ” ايرث نيوز”: إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف”. وأشاد الرئيس خلال اللقاء، “بالعلاقات المتينة بين العراق وروسيا”، […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز