2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته ” ايرث نيوز”: إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف”. وأشاد الرئيس خلال اللقاء، “بالعلاقات المتينة بين العراق وروسيا”، […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن في المنطقة أولاً على ايرث نيوز.