2024-03-06 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الهجرة اليوم الاربعاء عن توجيه للوزارات الخدمية للنهوض بواقع سنجار من اجل تسهيل اعادة النازحين الى مناطقهم. وذكر المتحدث باسم الوزارة عباس جهاكير لوكالة ايرث نيوز، أن “قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٠٧ وتم تعزيزه بقرار ٢٤٠٤٣ الذي يتحدث عن وضع الية تنفيذ خطة اغلاق المخيمات ببنود كثيرة وحزم من البرامج والمشاريع […]

ظهرت المقالة الهجرة تكشف عبر “ايرث نيوز” عن توجيه للوزارات الخدمية للنهوض بواقع سنجار من أجل اعادة النازحين أولاً على ايرث نيوز.