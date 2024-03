المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تختتم اليوم ورشة الدروس المستخلصة

2024-03-06 14:50:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اختتم فريق دعم المرأة الانتخابي اليوم الاربعاء الموافق 3اذار2024 ورشة الدروس المستخلصة لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 2023 التي اقيمت في محافظة اربيل بحضور رئيس فريق الدعم الانتخابي للمرأة عضو مجلس المفوضين الدكتورة ( احلام الجابري) وعضو مجلس المفوضين القاضي ( علي رشيد محمد ) وفريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية. وقد تناولت الورشة

