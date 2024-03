 ادارة مكتب المثنى الانتخابي تشارك في احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني في المحافظة

2024-03-06 14:50:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شارك المعاون الإداري والمالي لمكتب المثنى الانتخابي السيد فائز الفرطوسي بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للدفاع المدني يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 التي أقيمت على قاعة منتدى الشباب والرياضة في المحافظة . وتم التطرق خلال الحفل إلى أهمية هذا اليوم ودور الدفاع المدني في المجتمع وما يتضمنه من إجراءات السلامة الوقائية ومعالجة الحوادث الناتجة من الحرائق والحوادث

