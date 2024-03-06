السليمانية تشرع بقرعة توزيع وحدات سكنية للمعاقين.. صور

2024-03-06 15:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية اليوم الأربعاء، بقرعة الحصول على وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف لجنة قضائية.

وقال رئيس الاتحاد سامان حسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم البدء بقرعة الحصول على الوحدات السكنية لـ 240 مستفيداً، وذلك بحضور أكثر من 700 مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مناطق السليمانية، وبإشراف لجنة قضائية متخصصة".

وأضاف أن "من بين 2400 استمارة تم توزيعها على ذوي الاحتياجات الخاصة تم استيفاء 740 منهم للشروط المشمولة وسيتم اختيار 240 للحصول على 240 وحدة سكنية وتصبح ملك لهم".

وبيّن حسين، أن "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في العراق وإقليم كوردستان، وحصلنا على 240 وحدة سكنية سيتم توزيعها على المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار إلى أنه "يوجد في السليمانية نحو 16 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وقرابة 5 ألاف منهم لديه هوية الاتحاد، ولغاية الآن ومنذ الرابع من شهر شباط أشرنا بتوزيع الاستمارات ونسبة 98٪ من من حصل على الاستمارات هو من المؤجرين".

وأوضح ان "سعر الوحدة السكنية سيكون 5 آلاف دولار تدفع على شكل أقساط شهرية بواقع 150 الف دينار شهريا".