أنشيلوتي مهدد بالسجن 5 سنوات

2024-03-06 15:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مكتب المدعي العام في مدريد، طالب بسجن أنشيلوتي لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وأضافت أن أنشيلوتي تهرب من دفع أكثر من مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في السنتين الماليتين 2014 و2015، خلال ولايته الأولى مع المرينجي، نتيجة التربح من وراء حقوق الصور.

وأوضحت أن أنشيلوتي أخفى الكشف عن دخله من حقوق الصور، سواء من ريال مدريد أو العلامات التجارية الأخرى لمختلف الأحداث، من خلال نقل هذه الحقوق إلى كيانات وهمية "خارج إسبانيا"، بحيث لا يضطر هو أو هذه الشركات التي تفتقر إلى نشاط حقيقي، إلى دفع ضرائب على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها.

وعاد أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد مرة أخرى في صيف 2021، وجدد عقده مؤخرا حتى 2026.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزيج، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات



