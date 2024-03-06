الداخلية تعلن عن خطة لإدارة مراكز المدن في جميع المحافظات

2024-03-06 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن خطة لتسلم إدارة مراكز المدن في جميع المحافظات خلال 2024، فيما أشارت إلى تسلمها إدارة أمن مدينة الموصل بالكامل.

وقال مستشار وزير الداخلية سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة تسلمت الملف الأمني من ست محافظات، كان آخرها محافظة ذي قار، وسبقتها محافظات واسط والمثنى وبابل والديوانية والنجف الأشرف".

وأضاف، أن "خطة الوزارة لعام 2024 تتجه نحو إدارة مراكز المدن في جميع المحافظات، مثلا تسلم الادارة الكاملة لأمن مدينة الموصل في محافظة نينوى"، مؤكداً "خلال عام 2024 ستدار جميع مراكز المحافظات من قبل وزارة الداخلية".

وذكر معن، أن "الجيش قدم الكثير، وحان الوقت لأن يكون ضمن واجباته الدستورية المتعارف عليها"، مبيناً أن "الحكومة قدمت الدعم الكبير لوزارة الداخلية، مما أدى إلى تطور قدرات الجهاز الأمني الذي وصل إلى مراحل متقدمة، مما جعلها قادرة على تحمل مسؤوليتها وفقاً للدستور".