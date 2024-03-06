الإطار يبلغ الكتل بترشيح التميمي لمنصب محافظ ديالى: استحقاق لدولة القانون

2024-03-06 15:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، أنه أبلغ الكتل السياسية بترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى، فيما أشار الى انه استحقاق لائتلاف دولة القانون.

وقال الامين العام للإطار عباس العامري في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد اجتماعنا مساء الامس، أبلغنا جميع الكتل السياسية بأن محافظة ديالى استحقاق دولة القانون".

وأشار الى أن "مرشحه لمنصب المحافظ هو وضاح التميمي".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، عن طرح شخصية أكاديمية كمرشح لمنصب محافظ ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعًا مهمًا في بغداد تناول ملف ديالى بشكل مباشر وأهمية المضي في حسم الخيارات خاصة وان بوصلة النقاط الانتخابية دفعت خيار مرشح منصب المحافظ الى صالحه وفق رؤية الاطار التنسيقي مؤخرا".

واضاف، أن "ائتلاف دولة القانون قدم وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية كان عميدا للمعهد الفني في بعقوبة سابقا"، لافتا الى ان "التميمي سيطرح امام بقية أطراف الإطار في أقرب اجتماع من اجل المضي في حسم تشكيل الحكومة".