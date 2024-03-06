2024-03-06 15:12:10 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأربعاء، وجود مطالبة برلمانية يطالبون فيها، الحكومة بإرسال جداول الموازنة كونها معطلة وتقتصر على صرف الرواتب. وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي تابعته منصة “إيشان”، إن “جداول موازنة 2024 والتعديلات عليها، لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “هناك مطالب من قبل أعضاء مجلس النواب […]

ظهرت المقالة برلمانيون يطالبون الحكومة بإرسال جداول الموازنة: معطلة وتقتصر على صرف الرواتب أولاً على Eishan.