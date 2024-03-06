2024-03-06 15:12:10 - المصدر: منصة إيشان

كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن العراق استورد أكثر من 600 مليون دولار خلال 11 شهر من كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2023. وذكر الجهاز أن “إجمالي الصادرات المصرية إلى دول تجمع السوق العربية المشتركة بلغت خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، نحو 3.263 […]

ظهرت المقالة العراق يستورد سلعا مصرية بأكثر من 600 مليون دولار خلال 11 شهرا أولاً على Eishan.