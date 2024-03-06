2024-03-06 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، المباشرة بإزالة ملعب الادارة المحلية في المحافظة (ملعب الموصل) تمهيدا لإعماره، وتغيير اسمه الى (نينوى المركزي).

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، خلال زيارته لموقع الملعب ولقائه بأعضاء ولاعبي نادي الموصل، إن "إزالة الملعب وإعماره يأتي ضمن مبالغ الاستقرار وبدعم مباشر من رئيس الوزراء وسيجري بناء الملعب من جديد ضمن خطة لدعم قطاع الرياضة والشباب وسنتابع اكمال ملعب الشلالات ايضا".

ولفت الدخيل إلى أن "الملعب سيضم منشأة رياضية متكاملة".

وفي السياق، ذكر بيان للحكومة المحلية في نينوى، أن المحافظ كرّم نادي الموصل الرياضي في ملعب الإدارة المحلية نظراً للنتائج الايجابية التي يحققها ضمن دوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم.

ويقع ملعب الموصل او الادارة المحلية في منطقة باب سنجار غربي الموصل وقد تعرض للأضرار جراء الحرب التي مرت على مدينة الموصل خلال سيطرة داعش على المدينة.