2024-03-06 15:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، تقديم نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية محلية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصرية من قطاعات مختلفة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية، والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع القطاع الخاص العراقي"، مؤكداً "المضيّ في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنحها التسهيلات اللازمة".

وأشاد السوداني "بتجربة الشركات المصرية، ونجاحها في قطاعات السكن والتطوير العقاري والصناعات المختلفة"، مشدداً على "أهمية الفرص المتاحة أمامها للدخول في قطاع الصناعات الدوائية العراقي".

كما أوضح، أن "مسار البرنامج الحكومي يتبنّى، بشكل فعّال، تنمية الصناعة والزراعة الاستثمارية في العراق، وأن هناك حزمة إجراءات تم تنفيذها، أعطت زخماً عملياً للقطاع الصناعي، حيث جرى تقديم نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية محلية"، وفقا للبيان.

وتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى "المرحلة الثانية من المدن السكنية الجديدة، وحاجتها الكبيرة إلى تأسيس مصانع للمواد الإنشائية، فضلاً عن المضي باستكمال مدينة بسماية السكنية، وهي فرص واعدة ومتاحة أمام الشركات المصرية المعروفة بهذا النشاط على المستوى العالمي".

من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون الرغبة العملية للدخول إلى السوق العراقية والتعاون مع القطاع الخاص العراقي، أو مع الخطط الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، مؤكدين أن "العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار ولرجال الأعمال ولفتح مجالات تعاون وشراكة جديدة، توفر المزيد من الفرص وتعزز التواصل والتنمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.