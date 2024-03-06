رئيس المحكمة الاتحادية: يجب أن يتمتع موظفو كوردستان بكافة الحقوق

2024-03-06 15:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، يوم الأربعاء، بأن كافة الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفي العراق.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، وقعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تعاون مشترك بين البلدين".

وأكد العميري خلال توقيع المذكرة، أن "مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً الى أن "هذه مهمة عسيرة جداً".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية أكدت أنه طالما النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تكون عائدات النفط والثروات لكل الشعب العراقي، يجب أن يتمتع جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين".