السوداني يعرض على الشركات المصرية الاستثمار في المجمعات السكنية

2024-03-06 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على الشركات المصرية الاستثمار في المجمعات السكنية بالعراق.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصرية من قطاعات مختلفة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية، والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع القطاع الخاص العراقي، مؤكداً المضيّ في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنحها التسهيلات اللازمة.

وأشاد بتجربة الشركات المصرية، ونجاحها في قطاعات السكن والتطوير العقاري والصناعات المختلفة، مشدداً على أهمية الفرص المتاحة أمامها للدخول في قطاع الصناعات الدوائية العراقي.

كما أوضح السوداني، خلال اللقاء، أن مسار البرنامج الحكومي يتبنّى، بشكل فعّال، تنمية الصناعة والزراعة الاستثمارية في العراق، وأن هناك حزمة إجراءات تم تنفيذها، أعطت زخماً عملياً للقطاع الصناعي، حيث جرى تقديم نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية محلية.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى المرحلة الثانية من المدن السكنية الجديدة، وحاجتها الكبيرة إلى تأسيس مصانع للمواد الإنشائية، فضلاً عن المضي باستكمال مدينة بسماية السكنية، وهي فرص واعدة ومتاحة أمام الشركات المصرية المعروفة بهذا النشاط على المستوى العالمي.

من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون الرغبة العملية للدخول إلى السوق العراقية والتعاون مع القطاع الخاص العراقي، أو مع الخطط الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، مؤكدين أن العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار ولرجال الأعمال ولفتح مجالات تعاون وشراكة جديدة، توفر المزيد من الفرص وتعزز التواصل والتنمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين.