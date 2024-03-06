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حوالات مزاد العملة العراقي تتجاوز 200 ألف دولار

حوالات مزاد العملة العراقي تتجاوز 200 ألف دولار
حوالات مزاد العملة العراقي تتجاوز 200 ألف دولار
2024-03-06 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، لتصل الى 201 ألف دولار مقارنة بيوم أمس الثلاثاء . 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 932 الفا  و703 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 201 مليون و 825 الفا 703 دولارات، مرتفعة بنسبة 95%، عن المبيعات النقدية البالغة 9 ملايين و80 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 95 شركة.

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