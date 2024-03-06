عقوبة قاسية لنجم ريال مدريد وتحرك عاجل من النادي

2024-03-06 16:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، معاقبة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بالإيقاف مباراتين، وتغريمه وناديه ريال مدريد على خلفية عدم احترام حكم مباراة فريقه فالنسيا عقب الاحداث بعد نهاية المباراة.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد الإسباني، تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم توقيف جود بيلينجهام لمباراتين بسبب مواقف الازدراء وعدم احترام الحكام والمديرين والسلطات الرياضية مع غرامة إضافية قدرها 700 يورو للنادي و 600 يورو للاعب".

وبالتالي تأكد غياب جود بيلينجهام عن مبارتي سيلتا فيجو وأوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز الليجا للموسم الحالي.

فيما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادى ريال مدريد سيستأنف قرار إيقاف بيلينجهام أمام لجنة الاستئناف.

وخطف فريق ريال مدريد تعادلا مثيرا من فالنسيا بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني موسم 2023- 2024، وقبل النهاية بلحظات سجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدفا ثالثا لفريق ريال مدريد، ولكن حكم المباراة قرر إلغاءه وأطلق صافرة نهاية المباراة في لقطة مثيرة للجدل، وجاء الطرد بعد صراخ بيلينجهام وقال الإنجليزي للحكم: "كان يجب أن يستمر اللعب، هناك هدف لعين لم يحتسب".

وبحسب التقارير فقد سجل الحكم في تقريره سبب طرد بيلينجهام، ووفقًا للمادة 127 من قانون الانضباط، فإن الاحتجاج على الحكم طالما لا يشكل مخالفة خطيرة، فسيتم معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين أو 3 مباريات، أو لمدة قد تصل إلى شهر".

ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام جيرونا ملاحقه المباشر، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

المصدر: وكالات



