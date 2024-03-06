المرور: اعتماد الجباية الإلكترونية في كربلاء المقدسة بنسبة 100 بالمئة

2024-03-06 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، اعتماد الجباية الإلكترونية في كربلاء المقدسة بنسبة 100 بالمئة، فيما أكدت اتخاذ إجراءات تشجيعية للعمل بهذا النظام وترك التسديد اليدوي.

وقال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في مديرية المرور العامة اللواء عادل الأعرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة وبتوجيه من الحكومة شرعت بالعمل بنظام الجباية الإلكترونية"، مبيناً أن "هذه المنصة تخدم المواطن والمديرية لتبسيط الإجراءات على المواطن والاستفادة من كوادرنا ومكافحة الفساد المالي والإداري".

وأضاف الأعرجي، أن "المديرية اتخذت كافة الإجراءات التشجيعية للوصول الى نسبة إنجاز 100 بالمئة"، موضحاً أن "جميع المحافظات دخلت نظام الجباية الإلكترونية والمواطن مخير بين التسديد الإلكتروني أو التسديد نقداً".

وتابع "سيكون هناك تنسيق مع البنك المركزي من أجل تشجيع المواطن على ترك التسديد اليدوي واللجوء الى التسديد الإلكتروني"، لافتاً الى أنه "تم تسجيل 1138 حركة تسديد إلكتروني خلال يوم واحد في بغداد فقط، وفي محافظة كربلاء المقدسة كانت نسبة التسديد الإلكتروني 100 بالمئة ونسعى لأن تكون جميع المحافظات تعمل بنظام الجباية الالكترونية بشكلٍ كامل".