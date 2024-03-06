وزير التخطيط يحدد موعد إجراء التعداد السكاني التجريبي الأولي

2024-03-06 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، ان هناك رغبة حقيقة في تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام، فيما حدد موعد اجراء التعداد التجريبي الأولي.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2024"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض اخر تطورات العمل في الإستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".

وهنأ الوزير "المُحافظين لمناسبة تسنمهم لمناصبهم الجديدة"، متمنياً لهم "دوام الموفقية والنجاح في عملهم لخدمة البلد".

واضاف أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وإنطلاقها إلى الأمام".

وأكد "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا ان "الابواب مُفتوحة لإستقبال الإستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".

وذكر ان "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا الى ان "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".

وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من اجل ضمان نجاح التعداد".

من جانبه، دعا رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات الدكتور احمد الفتلاوي، المحافظين إلى "استكمال مُتطلبات الإدراج للمشاريع واستكمال الجوانب الشكلية التي تعدّ عنصرا أساسيا ومهما في سرعة الإدراج، وبالتالي سرعة التمويل والتنفيذ للمشاريع في المحافظات"، موضحا ان "من ضمن اولويات المنهاج الحكومي التأكد من مُطابقة الخطط التي تعدّها المحافظات مع الاولويات الخمس التي وردت في المنهاج الحكومي".

وبين "عند إعداد مشاريع 2024 لابد من الآخذ بنظر الاعتبار استمرار التمويل لهذه المشاريع من اجل أنّ لا تتوقف، ولا تتلكأ".

إلى ذلك قدم رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد، لمحة عن مراحل التعداد والمتضمنة مرحلة إجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عدَ السكان، واخيرا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل، وما هي المهام للمحافظين في عملية تنفيذ التعداد.