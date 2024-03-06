2024-03-06 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، بسحب يد أكثر من 26 موظفاً في تربية القادسية.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه بسحب يد أكثر من 26 موظفاً تابعاً الى المديرية العامة للتربية في القادسية بعد ثبوت شبهاتٍ للفساد وهدرٍ للمال العام"، مبينة أن "ذلك جاء سيراً على نهج الحكومة الوطنية في تحقيق النزاهة".

وأكد الجبوري وفقاً للبيان "المُضي قدماً لغربلة المؤسسات التربوية والحد من آفة الفساد المنهك للعمل".

الجدير بالذكر أن القرار جاء بعد تشكيل فريق تدقيق مختص ولجنة تحقيقية عليا للبت في الموضوع.