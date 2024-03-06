مسعود بارزاني يبلغ واشنطن قلقه حيال قرار الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات

2024-03-06 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في مصيف صلاح الدين، فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وقال مقره في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال اللقاء حضره أيضاً مارك سترو، القنصل الأمريكي العام في أربيل، التباحث حول زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى واشنطن، حيث وُصِفَت الزيارة بالجدّية والناجحة، كما جرت مناقشة الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والعقبات التي تقف أمام تلك العلاقات، والتأكيد على ضرورة حماية استقرار العراق وأهمية دور قوات التحالف الدولي في استقرار العراق والمنطقة.

وشكّلت الانتخابات محوراً آخر للقاء، حيث أكد الرئيس بارزاني دعمه لإجراء الانتخابات، وعبّر عن قلقه حيال قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات، عادّاً هذا القرار بأنه محاولة لتقويض حقوق المكونات والإضرار بالعملية الديمقراطية.

وبحسب بيان مقر مسعود بارزاني، فقد كانت العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة أحد محاور اللقاء أيضاً.