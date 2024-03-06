انطلاق مؤتمر التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز الثالث في السليمانية.. صور

2024-03-06 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز في محافظة السليمانية وبإشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة كومار أحمد عدنان خلال كلمة له حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر هذا يضم مجموعة من الباحثين المختصين وصناع القرار بجانب المحترفين في الصناعة النفطية، وتكون أهمية هذا المؤتمر بنسخته الثالثة من ناحيتين أساسيتين الأولى من جانب البحث العلمي فهناك أكثر من 70 باحثاً قادمين من داخل وخارج العراق وهذا بعد نقطة تلاقي لنتاجات واستنتاجات الباحثين في تطوير الصناعة النفطية".

وأضاف أن "الهدف الأساسي الثاني هو يكمن في التقاء صناع القرار والمحترفين في الصناعة النفطية والمتمثلين بخيرة الأساتذة والأكاديميين مع مدراء شركات مختصة بالصناعة النفطية مع باحثين من الخارج مع مسؤولين حكوميين من داخل العراق وإقليم كوردستان لمناقشة التحديات وسبل تطويرها بخدمة المواطنين".

وبين ان "الموضوع حينما يتعلق بالصناعة النفطية فهذا يعني ان له خصوصية خاصة كون العراق يعتبر أحد أغنى دول العالم في الثروات النفطية وهذا يعد من الضروريات الحتمية للاهتمام بهذه الصناعة وسبل الارتقاء بها".