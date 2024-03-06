كردستان ترسل قوائم رواتب موظفيها لوزارة المالية الاتحادية

2024-03-06 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، عن إرسال قوائم رواتب الموظفين الى وزارة المالية الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم": "ارسلنا، عبر كتاب يحمل توقيع الوزير آوات الشيخ جناب، قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان لوزارة المالية العراقية".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد أكدت نهاية شباط الماضي، أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، فيما أشارت الى أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء.