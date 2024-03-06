2024-03-06 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، بسحب يد أكثر من 26 موظفًا في تربية القادسية بعد ثبوت شبهاتٍ للفساد وهدرٍ للمال العام.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه بسحب يد اكثر من 26 موظفًا تابعاً الى المديرية العامة للتربية في القادسية بعد ثبوت شبهاتٍ للفساد وهدرٍ للمال العام".

ووفقا للبيان، أكد وزير التربية "المُضي قدما لغربلة المؤسسات التربوية والحد من آفة الفساد المنهك للعمل".

وأوضح البيان، أن "القرار جاء بعد تشكيل فريق تدقيق مختص ولجنة تحقيقية عليا للبت في الموضوع".